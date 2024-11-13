В Таиланде лодку с российскими туристами едва не унесло в океан

Лодку с российскими туристами, находившуюся у берегов Таиланда, едва не унесло в Индийский океан. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации журналистов, всего на борту судна находились 40 граждан РФ. Во время экскурсии до острова Симилан, расположенного в акватории Андаманского моря, у лодки закончилось топливо.

«Экипаж подал сигнал и попросил помощи. Но подмога приехала лишь через три часа — обсохших долго не могли найти», — говорится в материале.

Из него следует, что за это время судно приблизилось к территориальным водам Индонезии. Более того, лодку начало уносить в Индийский океан.

Как рассказали сами туристы, в какой-то момент судно окружили стаи акул. Тем не менее капитан не паниковал и сохранял бодрость духа, и в результате для россиян и членов экипажа все завершилось благополучно.

«Туристов доставили на сушу. А [продававший билеты на экскурсию] туроператор пообещал им фрукты в качестве компенсации морального ущерба», — отмечается в публикации.

9 ноября в тайском городе Патонг неизвестный избил российского туриста у ночного клуба «Иллюзия». Между гражданином РФ и местным жителем возник спор, в результате которого последний несколько раз ударил оппонента по лицу. После этого мужчина скрылся с места происшествия, уехав на мопеде.

Ранее в Таиланде из-за схода оползня пострадали россияне.