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В Таиланде неизвестный избил россиянина у ночного клуба «Иллюзия» и скрылся

SHOT: россиянина избили у ночного клуба в Таиланде

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Телеграм-канал «SHOT»

В Таиланде неизвестный избил россиянина у ночного клуба «Иллюзия», а затем скрылся на мопеде. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, в Патонге на Пхукете у жителя Нижнекамска возник спор с тайцем, а затем тот несколько раз ударил россиянина по лицу. Пострадавший обратился в полицию, нападавшего удалось вычислить: мужчина в красной футболке после инцидента уехал от клуба на мопеде. Задержать его пока не удалось.

В сентябре российского туриста избили на Бали после того, как он пригрозил таксисту ножом. Водитель сумел выбраться из машины и позвать на помощь. Пострадавший привлек своими криками внимание не только полицейских, но и очевидцев. Они окружили автомобиль, где сидел 39-летний россиянин, вытащили его наружу и стали избивать туриста камнями и палками. Затем подозреваемого задержали правоохранители. Россиянина доставили в полицейский участок и взяли у него пробы мочи, чтобы выяснить, не употреблял ли он наркотики.

Ранее житель Таиланда напал на туриста, который попросил его жену о фото на пляже.

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