Двое россиян погибли из-за схода оползня в Таиланде

Восемь человек погибли, в том числе двое россиян, в провинции Пхукет в результате схода оползня. Подробности приводит местное издание Khaosod.

Смещение грунта произошло из-за проливных дождей в районе Карон на юге острова. Помимо россиян, погибли также граждане Таиланда и Мьянмы. Прибывшие на место происшествия спасатели ведут поиски пропавших без вести.

Как уточнил генеральный консул России в провинции Пхукет Егор Иванов информационному агентству ТАСС, им поступила информация о гибели граждан РФ. На данный момент их личности устанавливаются.

Недавно на Пхукете произошел другой трагический инцидент. 20-летний турист из России хотел поплавать в бассейне на крыше дома. Все закончилось падением с высоты седьмого этажа. Молодой человек скончался от полученных травм. Местные власти уведомили посольство России, чтобы организовать перевозку тела на родину.

Ранее российские врачи спасли мальчика с некрозом тканей после отдыха в Таиланде.