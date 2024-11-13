Иностранцам одной категории запретят браки в РФ

Сотрудники ЗАГСов получат право отказывать в регистрации брака с иностранцами, если они включены в реестр контролируемых лиц, который начнет функционировать в 2025 году под управлением МВД РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства юстиции России.

«Предусматривается, что работник органа ЗАГС будет проверять факт нахождения иностранного гражданина или лица без гражданства в реестре контролируемых лиц, оператором которого является МВД России. Такая проверка будет осуществляться при приеме заявления о заключении брака, а также в день проведения государственной регистрации брака. Нахождение заявителя в указанном реестре будет считаться основанием для отказа в предоставлении услуги по государственной регистрации брака», — говорится в сообщении.

Соответствующие изменения будут внесены в административный регламент предоставления госуслуги по регистрации актов гражданского состояния, который был утвержден приказом Минюста РФ. Положения, касающиеся проверки статуса иностранцев и лиц без гражданства в данном реестре, должны вступить в силу 5 февраля 2025 года, сразу после принятия необходимых норм федерального законодательства.

Согласно новым требованиям федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», с будущего года лица без гражданства и иностранцы, не имеющие законных оснований для пребывания в России, будут подлежать высылке. Эти лица будут вноситься в создаваемый реестр контролируемых граждан. Иностранцы, попавшие в этот список, будут обязаны либо покинуть страну, либо найти законное основание для проживания в РФ. До разрешения этого вопроса к ним будут применяться определенные ограничения.

В октябре Совет Федерации РФ одобрил закон, который закрывает возможность использования фиктивных браков и отцовства для незаконного получения мигрантами разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ) в России.

Ранее в РПЦ назвали «верным и нужным» запрет приема детей мигрантов в школы.