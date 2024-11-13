Опубликован шорт-лист премии «Сделано в России — 2024»

Проект «Сноб» опубликовал шорт-лист премии «Сделано в России — 2024», куда вошли самые интересные проекты, запущенные в РФ с октября 2023 года.

Лауреаты в 13 номинациях будут определены по итогам онлайн-голосования. Оно продлится до 1 декабря на странице премии. Выбрать понравившегося кандидата может любой желающий.

Премия «Сделано в России» проводится в 13-й раз. Как заявляла издатель «Сноба» Марина Геворкян, конкурс дает возможность отметить соотечественников в разных креативных индустриях.

«С этими людьми и проектами нас объединяет страсть. Страсть мечтателей, страсть созидателей, страсть к жизни», — сказала Геворкян.

Накануне в Москве завершился конкурс «Студент года молодежной столицы России», в котором приняли участие 12 победителей в отдельных номинациях. Голосование проходило с 19 октября по 4 ноября на портале «Молодежь Москвы».

Все победители конкурса войдут в состав московской делегации и представят столицу в финале российской национальной премии «Студент года», которое будет проведено в декабре в рамках программы всероссийского студенческого форума «Твой ход».

Ранее в России стартовало народное голосование премии «Герои Рунета-2024».