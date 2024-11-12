Стали известны победители конкурса «Cтудент года молодежной столицы России»

В Москве завершился конкурс «Студент года молодежной столицы России», в котором приняли участие 12 победителей в отдельных номинациях. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Отмечается, что голосование за конкурсантов проходило с 19 октября по 4 ноября на портале «Молодежь Москвы». Там москвичи могли познакомиться с достижениями участников.

Как отметила председатель городского комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, победители достигли больших успехов в различных областях. По ее словам, экспертная комиссия и жители города сделали свой выбор.

«Теперь мы знаем лучших представителей московского студенчества. Этих и других победителей в номинациях ждут новые впечатления и достижения, ведь они представят столицу на всероссийском этапе конкурса», — сказала Драгунова.

Так, в индивидуальной номинации победил студент Университета правительства Москвы, победитель в номинации «Доброволец года» Денис Забродский.

«Мои достижения — это большая работа моих родителей. Победив в конкурсе, я бы хотел вместе с ними отправиться в путешествие, чтобы расширить горизонтальные связи с добровольцами из других регионов и сказать спасибо моим маме и папе», — отметил он.

В свою очередь, победителями коллективной номинации стали участники студенческого научного общества Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина, ранее победившие в номинации «Студенческое научное общество года».

Отмечается, что все победители конкурса войдут в состав московской делегации и представят столицу в финале российской национальной премии «Студент года», которое будет проведено в декабре в рамках программы всероссийского студенческого форума «Твой ход».

Напомним, организаторами премии выступают проект «Молодежь Москвы» городского комитета общественных связей и молодежной политики и московская городская организация Российского союза молодежи.