Стартовало народное голосование премии «Герои Рунета-2024»

В России 12 ноября стартовало голосование за «народных» номинантов второй ежегодной премии Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) «Герои Рунета».

Председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин рассказал, что экспертным советом премии был определен короткий список для «народного голосования». По его словам, в него вошли 14 финалистов из более чем тысячи кандидатур, присланных пользователями российского сегмента сети.

«Среди номинантов — популярные блогеры Николай Василенко, Супербуся, Алексей Смирнов, Лоренцо Баньяти, научно-просветительский проект «Космос просто», исполнительница хита «Матушка» Татьяна Куртукова, военный корреспондент Евгений Поддубный, нейросетевой проект «Айгитарист», сервис для борьбы с мошенниками «Фрод-рулетка», энциклопедия «Руниверсалис» и другие», — отметил Горелкин.

Он добавил, что проголосовать можно на сайте героирунета.рф. По его словам, каждый желающий может выбрать одного или нескольких понравившихся ему участников голосования

Отмечается, что итоги народного голосования подведут 11 декабря на торжественной церемонии награждения лауреатов премии «Герои Рунета» в Москве.

Напомним, премия «Герои Рунета» учреждена РОЦИТ в 2023 году. В рамках конкурса ежегодно отмечают людей, персонажей и явления, которые составляют картину общественно значимых событий и достижений в российском сегменте сети. Генеральным информационным партнером премии в этом году стал медиахолдинг Rambler&Co.