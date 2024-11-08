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На Украине футболистов задержали перед матчем и доставили в военкомат

Журналист Бурбас: на Украине отправили в военкомат автобус с футбольной командой

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Seneline/Shutterstock/FOTODOM

Украинские военные остановили автобус с футбольной командой и отправили ее участников в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата), где им вручили повестки. Об этом рассказал журналист Игорь Бурбас на своем YouTube-канале.

По его словам, инцидент произошел на прошлых выходных, когда футболисты направлялись на домашний матч чемпионата. Бурбас утверждает, что, после того как команду доставили в ТЦК, повестки выписывали «всем поголовно». Журналист поделился и фрагментом видеозаписи, на которой пассажир автобуса подтвердил его слова. Бурбас добавил, что из ТЦК задержанных отпустили, но матч они проиграли, так как «настроение было не то».

В последнее время мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах. 26 октября жители Одессы устроили бунт против сотрудников ТЦК, которые пришли с облавой на местный рынок.

Ранее помощники в штатском помогли полиции мобилизовать жителя Одессы.

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