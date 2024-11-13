При пожаре в общежитии в Москве человек выпрыгнул из окна

При пожаре в общежитии в московском районе Выхино-Жулебино пострадал один человек. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что у пострадавшего колото-резаные раны. По предварительным данным, он выпрыгнул из окна, пытаясь спастись от огня.

Пожар произошел на первом этаже в спортивном зале общежития ветеринарной академии Скрябина, затем пламя перекинулось на второй этаж. Всего были эвакуированы 247 человек. В общежитии проживало 470 человек. Специалисты МЧС России спасли 15 человек при пожаре.

30 октября в Подольске Московской области загорелось производственное здание. Как уточняли в МЧС, пожар произошел в цехе по производству пластиковых окон на улице Станционной. Огонь охватил помещение и кровлю на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.

Ранее пожар в автосервисе на востоке Москвы попал на видео.