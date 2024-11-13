Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

При пожаре в общежитии в Москве человек выпрыгнул из окна

SHOT: при пожаре в общежитии в Москве пострадал человек

close
Dizzy_Studio/Shutterstock

При пожаре в общежитии в московском районе Выхино-Жулебино пострадал один человек. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что у пострадавшего колото-резаные раны. По предварительным данным, он выпрыгнул из окна, пытаясь спастись от огня.

Пожар произошел на первом этаже в спортивном зале общежития ветеринарной академии Скрябина, затем пламя перекинулось на второй этаж. Всего были эвакуированы 247 человек. В общежитии проживало 470 человек. Специалисты МЧС России спасли 15 человек при пожаре.

30 октября в Подольске Московской области загорелось производственное здание. Как уточняли в МЧС, пожар произошел в цехе по производству пластиковых окон на улице Станционной. Огонь охватил помещение и кровлю на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.

Ранее пожар в автосервисе на востоке Москвы попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами