Гражданина Белоруссии задержали в Польше из-за поджога

В Польше задержали гражданина Белоруссии по обвинению в попытке диверсии из-за саботажа и поджогов по приказу иностранной разведки. Об этом сообщает агентство внутренней безопасности республики на официальном сайте.

«Это очередной арест в рамках расследования деятельности организованной преступной группы, которая по заказу иностранных спецслужб совершала диверсии, в частности поджоги», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемый по делу о диверсии был задержан 6 ноября. По версии следствия, гражданин пытался поджечь объект, расположенный в Гданьске.

После задержания подозреваемому были предъявлены обвинения по статьям об участии в организованной преступной группе международного характера и совершение актов диверсии и саботажа или преступлений террористического характера по поручению иностранной разведки. Фигурант дела может получить срок вплоть до пожизненного лишения свободы. На данный момент его арестовали на три месяца.

До этого украинца приговорили в Польше к тюремному сроку за подстрекательство местного жителя к шпионажу.

Ранее обвиняемый в шпионаже гражданин Южной Кореи не признал свою вину.