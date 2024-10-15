Обвиняемый в шпионаже гражданин Южной Кореи не признает вину

Гражданин Республики Корея Пэк Вон Сун, которого обвинили в шпионаже, не признает вину. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Иванов.

«Вину Пэк Вон Сун не признает», — сказал он.

Иванов отметил, что он не может говорить о сути обвинений, поскольку материалы дела засекречены. Адвокат добавил, что сотрудники посольства регулярно навещают Пэк Вон Суна в «Лефортово». Иванов отметил, что у корейца есть некоторые проблемы со здоровьем, но ему оказывают медицинскую помощь.

15 октября Московский городской суд признал законным продление ареста гражданину Южной Кореи Пэк Вон Суну, который обвиняется в шпионаже.

Пэк Вон Сун был арестован в марте. Подозреваемого задержали во Владивостоке. Местный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. После этого Пэк Вон Сун был этапирован в Москву для проведения следственных действий.

В середине сентября Лефортовский суд Москвы продлил иностранцу срок содержания под стражей. При этом судебное заседание прошло в закрытом режиме. Это связано с секретными сведениями, которые включили в состав дела.

По статье 276 УК РФ мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Ранее в Запорожской области осудили украинца за шпионаж.