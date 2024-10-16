Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинец получил срок за подстрекательство к шпионажу гражданина Польши

В Польше осудили задержанного за попытку вербовки украинца

close
Czarek Sokolowski/AP

Украинца приговорили в Польше к тюремному сроку за подстрекательство местного жителя к шпионажу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство внутренней безопасности Польши (ABW).

«К двум годам и восьми месяцам лишения свободы приговорил Люблинский окружной суд гражданина Украины», — говорится в сообщении.

По данным ABW, украинец Александр Д. предлагал работать на иностранную разведку жителя Люблинского воеводства, отправляя фотографии военных машин, следующих на Украину. Украинец предлагал поляку за оказанные услуги €15 тысяч.

С момента задержания гражданин Украины, по решению суда, находился «под временным арестом».

Накануне ФСБ в Смоленской области задержала 43-летнего уроженца Украины, который призывал к ликвидации военнослужащих России и Белоруссии, против него возбуждено уголовное дело. По версии следствия, мужчина состоял в подконтрольных украинским спецслужбам сообществах, которые вовлекали россиян в диверсионно-разведывательную деятельность.

Ранее обвиняемый в шпионаже гражданин Южной Кореи не признал свою вину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами