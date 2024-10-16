Украинец получил срок за подстрекательство к шпионажу гражданина Польши

Украинца приговорили в Польше к тюремному сроку за подстрекательство местного жителя к шпионажу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство внутренней безопасности Польши (ABW).

«К двум годам и восьми месяцам лишения свободы приговорил Люблинский окружной суд гражданина Украины», — говорится в сообщении.

По данным ABW, украинец Александр Д. предлагал работать на иностранную разведку жителя Люблинского воеводства, отправляя фотографии военных машин, следующих на Украину. Украинец предлагал поляку за оказанные услуги €15 тысяч.

С момента задержания гражданин Украины, по решению суда, находился «под временным арестом».

Накануне ФСБ в Смоленской области задержала 43-летнего уроженца Украины, который призывал к ликвидации военнослужащих России и Белоруссии, против него возбуждено уголовное дело. По версии следствия, мужчина состоял в подконтрольных украинским спецслужбам сообществах, которые вовлекали россиян в диверсионно-разведывательную деятельность.

Ранее обвиняемый в шпионаже гражданин Южной Кореи не признал свою вину.