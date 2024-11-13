В Госдуме раскрыли, из чего будет состоять пособие для уроков семьеведения

В российских школах с этого учебного года появился новый предмет — семьеведение, который пока дети изучают внеурочно. Однако уже в начале 2025 года в образовательных учреждениях появятся специальные пособия, которые будут соответствовать утвержденной программе курса. Учебники будут состоять из введения и пяти разделов, рассказала «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Учебники для семьеведения разрабатывают специалисты издательства «Просвещение», а также педагоги, родители, ученые и депутаты Госдумы. Пособия выйдут в нескольких вариантах — для учащихся с 5 по 7 классы и для учащихся с 8 по 9 классы. По словам Останиной, состоять они будут из следующих пяти разделов: «Человек, семья, общество», «Мои родственники — похожие и разные», «О семейном уюте и не только», «Важней всего — погода в доме» и «Современная семья и право».

Учащиеся будут изучать как историю, так и современные тенденции — к примеру, секреты финансовой грамотности. Так, первый раздел посвящен разным историческим эпохам и значению семейных ценностей в решении демографических проблем, второй — отношениям с родственниками и семейным традициям.

Разрабатывать учебники начали еще в начале октября, первые макеты будут готовы уже к середине декабря, уточнил изданию знакомый с ситуацией источник. По его данным, содержание книг построено так, чтобы в будущем сегодняшние дети хотели иметь многодетную семью. Также источник не исключил, что курс станет из внеурочного обязательным.

«Газета.Ru» до этого поговорила с учителями и родителями школьников и узнала, каких результатов они ждут от уроков семьеведения и почему многие выступают против обсуждения темы семьи в школьных стенах, подробности — в материале.

Ранее учителя и родители раскритиковали курс семьеведения за одну из тем.