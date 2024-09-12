В России учителя и родители раскритиковали курс семьеведения за одну из тем

Из нового курса семьеведения, стартовавшего в этом году в российских школах, следует исключить раздел о репродуктивном здоровье, полный «вражеских терминов», заявил преподаватель нового предмета, эксперт по демографии Сергей Галиев. Родители учащихся также выступают против изучения их детьми этой темы, отметил он в беседе с НСН.

По мнению эксперта, обучение школьников теме репродуктивного здоровья не имеет никакой пользы. В качестве примера он привел Испанию, где детей информируют по этому вопросу, однако уровень венерических заболеваний остается рекордно высоким. Претензии родителей также направлены именно на этот раздел курса, подчеркнул педагог.

«К сожалению, там используется вражеская терминология, включая «планирование семьи». Мы знаем, центры планирования семьи во многих странах запрещены, они были замечены в торговле клеточными материалами и так далее», — заявил Галиев, добавив, что такой подход только снижает рождаемость.

Вопросы репродуктивного здоровья были ошибочно включены в курс семьеведения по рекомендациям Минздрава, считает специалист. По его мнению, гораздо эффективнее обучать детей целомудрию и верности, а в том виде, как есть, новый предмет будет только нести вред.

«Мы хотим, чтобы этот раздел полностью удалили из курса. Сохранение себя до брака и верность в браке – это наилучший способ позаботиться о здоровье», — заключил Галиев.

Напомним, в Минпросвещения сообщали, что в школьный курс семьеведения вошли почти два десятка тем, в том числе семейные ценности и традиции, семейный климат, гиперопека, поиск спутника жизни, семейный бюджет и другие.

В Госдуме ранее призвали приглашать многодетных родителей на уроки семьеведения.