Адвокат: экс-замминистра обороны Попов дал 17 млн рублей Шестерову для работ на даче

Бывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов передал 17 млн рублей из личных средств на обустройство дачи в Подмосковье Владимиру Шестерову. Об этом сообщил его адвокат Денис Сагач, передает РИА Новости.

Средства были переданы другому фигуранту дела о хищении 30 млн рублей.

«Попов обустраивал дачу за счет личных средств, для этого он дал более 17 миллионов рублей Шестерову, ему было поручено заниматься стройкой», — заявил адвокат.

По его словам, участок является обычным. Его площадь составляет 30 соток с одноэтажным домом.

Попов был задержан в конце августа. По данным СК РФ, в 2021-2024 годах экс-замминистра обороны, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», получал финансовую выгоду от учреждения, действуя совместно с бывшим директором парка Вячеславом Ахмедовым и генерал-майором Владимиром Шестеровым. Все они, по версии следствия, похитили бюджетные деньги в размере 30 млн рублей.

5 сентября в Следственном комитете России сообщали, что суд наложил арест на имущество Попова. Мера затронула загородный дом, а также подсобные строения военного.

Ранее суд отказался отправлять экс-замглавы Минобороны Булгакова под домашний арест.