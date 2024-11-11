Суд отказался отправлять экс-замглавы Минобороны Булгакова под домашний арест

Московский городской суд признал законным решение о продлении срока ареста бывшему заместителю министра обороны России Дмитрию Булгакову по делу о мошенничестве. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Судья отклонил апелляционные жалобы защитников обвиняемых. Помимо Булгакова, двум другим фигурантам дела — Герману Яковлеву и Геннадию Селезневу — оставили прежней меру пресечения. Всем им продлили арест до 25 декабря.

На заседании Булгаков просил отправить его под домашний арест и заявил, что все обвинения в его адрес — «страшная ошибка».

Булгаков был задержан и арестован в конце июля. В правоохранительных органах тогда сообщали, что Булгаков лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината», используя служебное положение. По данным РИА Новости, под руководством генерала комбинат поставлял в войска некачественные продукты питания по завышенной стоимости: мясо говядины заменяли свининой и курятиной, а энергетическая ценность сухпайков занижалась, вследствие чего экспертиза признала их запрещенными к использованию. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стала известна потерпевшая сторона по делу генерала Булгакова.