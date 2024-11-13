Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правоохранители ищут второго фигуранта дела о получении взятки чиновником в Бронницах

Силовики ищут второго фигуранта дела о получении взятки чиновником в Бронницах

close
Александр Кряжев/РИА Новости

Правоохранительные органы ищут второго фигуранта уголовного дела первого замглавы администрации города Бронницы Московской области, подозреваемого в получении взятки в 9 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным следствия, в период с сентября 2021 года по апрель 2023 года первый заместитель и заместитель главы Бронницкого городского округа получили взятку в сумме около 9 миллионов рублей от неназванного представителя компании.

Возбуждено уголовное дело по п. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

До этого в Санкт-Петербурге задержали бывшего главу администрации Адмиралтейского района Сергея Оверчука по делу о получении взятки в 8 млн рублей. По версии следствия, в период с октября 2022 года по март 2024 года он был в сговоре с руководителем коммерческих организаций, который выполнял работы по благоустройству в районе.

При выполнении госконтрактов предприниматель передавал средства подозреваемому через его заместителя Игоря Комарова. Главе Адмиралтейского района в здании администрации было передано не менее 5% от общей стоимости сделки.

Ранее по делу о взятках в метро Москвы произошел новый арест.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами