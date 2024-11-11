Появилось видео задержания ректора СПбРСИ, обвиняемого в организации незаконной миграции

Росгвардия опубликовала в своем Telegram-канале видео задержания ректора Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института (СПбРСИ) Александра Борзова, которого обвиняют в организации незаконной миграции.

На видеозаписи видно, как силовики взламывают дверь, заходят в помещение и арестовывают мужчину в майке. Позже демонстрируются кадры пересчета сотрудником Росгвардии найденных пятитысячных купюр.

По версии следствия, Борзов вместе с двумя подельниками оформлял фиктивные приглашения гражданам Египта, Сирии, Туркмении, а также арабских стран на учебу в институт, а также готовил документы на их продление. В действительности студенты в вузе не учились.

9 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за организацию и посредничество в незаконной миграции. За организацию незаконного въезда и пребывания иностранцев в РФ теперь можно получить от двух до пяти лет лишения свободы (раньше нижняя граница не была установлена).

Ранее сообщалось, что в рамках операции «Нелегал» МВД возбудило четыре тысячи уголовных дел.