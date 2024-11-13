Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа самая распространенная причина потери зрения

Врач Гозиев: зрение чаще всего теряют из-за врожденных патологий

close
4 PM production/Shutterstock/FOTODOM

Самые частые причины потери зрения — врожденные заболевания и травмы глаза. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сино Гозиев.

«Если на первую причину мы не можем особо повлиять, то во избежание второй достаточно просто соблюдать технику безопасности. Это правило касается всех возрастов», — сказал Гозиев.

Также, по его словам, необходимо учитывать возрастные заболевания глаз, такие как дистрофия сетчатки и диабетическая ретинопатия. Для их предупреждения следует ежегодно проходить диспансеризацию.

Для профилактики специалист посоветовал соблюдать правило 20-20-20: делать каждые 20 минут перерыв, на 20 секунд переводя взгляд на предмет, находящийся на расстоянии около 20 футов (6 метров).

Врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Светлана Миргородская до этого говорила, что большое значение для зрения имеют витамины, получаемые из пищи. Они способствуют питанию тканей глаза, участвуют в укреплении сосудистой стенки, улучшают обменные процессы.

В частности, она обратила внимание на важность достаточного поступления в организм витамина А и витаминов группы В.

Ранее врач рассказал о первых признаках развития близорукости у ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами