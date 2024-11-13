Названа самая распространенная причина потери зрения

Самые частые причины потери зрения — врожденные заболевания и травмы глаза. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сино Гозиев.

«Если на первую причину мы не можем особо повлиять, то во избежание второй достаточно просто соблюдать технику безопасности. Это правило касается всех возрастов», — сказал Гозиев.

Также, по его словам, необходимо учитывать возрастные заболевания глаз, такие как дистрофия сетчатки и диабетическая ретинопатия. Для их предупреждения следует ежегодно проходить диспансеризацию.

Для профилактики специалист посоветовал соблюдать правило 20-20-20: делать каждые 20 минут перерыв, на 20 секунд переводя взгляд на предмет, находящийся на расстоянии около 20 футов (6 метров).

Врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Светлана Миргородская до этого говорила, что большое значение для зрения имеют витамины, получаемые из пищи. Они способствуют питанию тканей глаза, участвуют в укреплении сосудистой стенки, улучшают обменные процессы.

В частности, она обратила внимание на важность достаточного поступления в организм витамина А и витаминов группы В.

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