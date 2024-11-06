Названы самые полезные продукты для здоровья глаз

Большое значение для зрения имеют витамины, получаемые из пищи. Они способствуют питанию тканей глаза, участвуют в укреплении сосудистой стенки, улучшают обменные процессы. О том, какие продукты положительно влияют на зрение и здоровье глаз, «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог «СМ-Клиника», к.м.н. Светлана Миргородская.

В частности, она обратила внимание на важность достаточного поступления витамина А в организм.

«В яйцах, рыбе из холодных северных морей, сливочном масле, печени, молоке содержится витамин А (ретинол) в чистом виде. Из растительных продуктов ярко-красного и оранжевого цветов, таких как томаты, морковь, абрикосы, хурма, а также из листовой зелени (сельдерея, петрушки, черемши) мы можем получить витамин А в форме каротина», — рассказала специалист.

Из злаковых (хлеб грубого помола или из цельнозерновой муки), мяса, жирных сливок и бананов, по ее словам, можно получить витамины группы В (В1, В2, В6, В12), которые также очень важны для здоровья глаз.

«Не стоит забывать и про витамины Р (рутин) и С (аскорбиновая кислота). Они содержатся в цитрусовых фруктах, малине, черешне, ежевике, винограде, черной смородине, шиповнике, болгарском перце, паприке, капусте, томатах, картошке и лимонах. А витамин Е (токоферол) можно получить из орехов, нерафинированных растительных масел и листовой зелени», — добавила офтальмолог.

Кроме того, врач отметила, что в морской рыбе и шампиньонах есть запасы витамина Д (кальциферола). При этом следует понимать, что он в основном аккумулируется кожей человека при нахождении на солнечном свете, как правило, в весенне-летний сезон.

«Но для здоровья глаз нужны не только витамины, но и микроэлементы. Цинк мы можем найти в устрицах, креветках, ягнятине, говядине, семенах тыквы, кедровых орехах, фасоли, горохе, арахисе и грибах. Лютеин и зеаксантин — в шпинате, брокколи, тыкве, зеленом горошке, бобах, кукурузе, хурме. А антоцианы, которые являются антиоксидантами, — в ягодах аронии, асаи, черной смородине, чернике, клюкве, ежевике, малине», — подчеркнула офтальмолог.

Таким образом, по ее словам, чем разнообразнее будет питание, тем больше пользы будет для здоровья глаз.

«Но, если вы соблюдаете какие-то ограничительные диеты, то стоит сдать анализы крови, выявить недостатки витаминов и с помощью специалиста подобрать аптечные витаминные комплексы или БАДы», — добавила Миргородская.

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