Врач рассказал о первых признаках развития близорукости у ребенка

Покраснения глаз и головные боли у детей могут сигнализировать о начале близорукости. Об этом kp.ru рассказал руководитель НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова Минздрава России, кандидат медицинских наук, заслуженный врачом России, практикующий офтальмохирург Дмитрий Арсютов.

«Миопия у школьников развивается постепенно. Дети начинают хуже видеть мелкие предметы вдали, плохо различают написанное на доске в классе, прищуриваются. На радость родителям стремятся сидеть на первых партах. Дома ближе придвигаются к телевизору, подносят предметы к глазам, часто моргают», — добавил эксперт.

По его словам, при появлении таких признаков важно обратиться к врачу, чтобы близорукость не начала прогрессировать. Арсютов уточнил, что иначе у ребенка могут возникнуть осложнения со стороны сетчатки глаза.

Врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова до этого говорила, что в России сегодня можно говорить о пандемии близорукости, особенно среди детей школьного возраста. Причем в 80-90% случаев главной причиной развития болезни становятся генные мутации, а после них — неправильный образ жизни.

Ранее была названа возможная причина возвращения близорукости после коррекции зрения.