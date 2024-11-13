Блогеру-сыроеду Лютому, заморившему новорожденного сына голодом, увеличили срок

В Сочи суд решил увеличить срок блогеру-сыроеду Максиму Лютому, который заморил голодом новорожденного сына. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Краснодарский краевой суд рассмотрел уголовное дело в отношении Лютого в апелляционном порядке и решил изменить наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 100 тысяч рублей — его назначил Лазаревский районный суд. Срок увеличили до десяти лет, а все остальное оставили без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Отмечается, что блогер-сыроед просил переквалифицировать совершенное им деяние на ст. 109 УК РФ. Он также обвинил мать сына во лжи и настаивал на том, что заботился о своем ребенке.

До этого прокурор просил увеличить Лютому срок с восьми до 12 лет. Он признан виновным в преступлениях, предусмотренных ст. 156 и ч. 4 ст. 111 УК РФ. Сын осужденного был рожден без медицинской помощи и не осматривался врачами. Мальчик не был зарегистрирован родителями в органах ЗАГСа и страдал от дистрофии и пневмонии. Когда состояние новорожденного резко ухудшилось, родители повезли ребенка в больницу, но медики уже ничем не смогли ему помочь.

Ранее стало известно, что заморивший новорожденного сына голодом Лютый ел мясо в СИЗО.