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Блогеру-сыроеду Лютому, заморившему сына голодом, попросили добавить срок

В Сочи блогеру-сыроеду Лютому просят увеличить срок заключения с 8 до 12 лет

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yarilo_drug/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Сочи заморившему сына голодом блогеру-сыроеду Максиму Лютому просят увеличить срок лишения свободы с 8 до 12 лет. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Вынесенный Лютому приговор обжалован сторонами. Прокурор направил в Лазаревский районный суд апелляцию с просьбой увеличить блогеру срок заключения до 12 лет. Защита осужденного также подала апелляционную жалобу. Материалы будут рассмотрены Краснодарским краевым судом.

До этого блогера-сыроеда приговорили к 8 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Его признали виновным в преступлениях, предусмотренных двумя уголовными статьями. При этом гособвинитель изначально запрашивал для мужчины 8,5 года колонии строгого режима.

Сын осужденного был рожден без медицинской помощи и не осматривался врачами. Мальчик не был зарегистрирован родителями в органах ЗАГСа и страдал от дистрофии и пневмонии. Когда состояние новорожденного резко ухудшилось, родители повезли ребенка в больницу, но медики уже ничем не смогли ему помочь.

По данным следствия, ему стало плохо из-за длительного отказа от пищи. Известно, что отец ребенка пропагандировал сыроедение и праноедение — насыщение энергией солнца без еды и воды.

Ранее стало известно, что заморивший новорожденного сына голодом Лютый ест мясо в СИЗО.

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