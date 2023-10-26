Блогер-сыроед Лютый, заморивший сына голодом, ест мясо в СИЗО

Блогер-сыроед Максим Лютый, заморивший голодом своего новорожденного сына, ест мясо в СИЗО. Видео с признанием обвиняемого опубликовала объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

26 октября дело Лютого рассматривают в Лазаревском районном суде города Сочи. Он является фигурантом уголовных дел, предусмотренных ст. 156 и ч. 4 ст. 111. Свою вину в произошедшем 43-летний мужчина не признает.

«Да, я мясо употребляю. И не только мясо, но и другие продукты», — рассказал сыроед в суде.

Сын обвиняемого был рожден без медицинской помощи и не осматривался врачами. Мальчик не был зарегистрирован родителями в органах ЗАГСа и страдал от дистрофии и пневмонии. Его состояние ухудшилось 8 марта, и родители повезли ребенка в больницу, но медики уже ничем не смогли помочь новорожденному.

Отец ребенка пропагандировал сыроедение и праноедение — насыщение энергией солнца без еды и воды. С февраля по март 2023 года подозреваемый не менее трех раз забирал младенца у матери и сутки не давал ему есть.

Ранее стало известно, что жена Лютого во время беременности тайком ходила к соседям, чтобы поесть.