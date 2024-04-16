Блогера-сыроеда Лютого приговорили к 8 годам колонии за смерть ребенка от истощения

Лазаревский районный суд Сочи приговорил блогера-сыроеда Максима Лютого к 8 годам колонии в строгого режима по делу о гибели его сына. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов Краснодарского края.

Кроме того, блогеру назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Блогер признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 и ч.4 ст. 111 УК РФ — «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По данным следствия, ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи. Мать новорожденного суд ранее приговорил к двум годам исправительных работ.

Мальчик появился на свет без медицинской помощи и не осматривался врачами. Мальчик не был зарегистрирован родителями в органах ЗАГСа и страдал от дистрофии и пневмонии.

Отец ребенка пропагандировал сыроедение и праноедение — насыщение энергией солнца без еды и воды. С февраля по март 2023 года подозреваемый не менее трех раз забирал младенца у матери и сутки не давал ему пищу.

Ранее стало известно, что жена Лютого во время беременности тайком ходила к соседям, чтобы поесть.