«Нашивка от формы валялась у палисадника»: очевидец — о подрыве машины в Крыму

После подрыва машины с водителем-военным в Севастополе в соседнем доме чуть не вылетели окна. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица происшествия Мария (имя изменено), отметив, что спецслужбы очень быстро приехали на место ЧП.

«Я находилась дома, когда услышала взрыв, собиралась идти гулять с собакой. Дом находится как раз возле места происшествия. Взрыв был невероятно сильный, в квартире чуть окна не вылетели. Думали, ракета где-то рядом упала, но нет. Выйдя с собакой на улицу, я увидела, как везде валяются осколки, едет реанимация, пожарные, ДПС, полиция. Я пришла на место происшествия через пять минут после взрыва. И там уже все были: толпа людей и все службы. Они очень быстро среагировали на взрыв. Через минуту-две уже были на месте происшествия», — сказала она.

Мария добавила, что после взрыва на дороге валялись осколки, а около палисадника она заметила нашивку с формы.

«Вокруг валялись осколки от машины, реанимация доставала водителя. Оказалось, что это военный. Его нашивка от формы валялась возле палисадника. Очевидцы не пытались спасти [водителя], так как буквально через минуту после взрыва приехали все службы. После того, как достали пострадавшего, пожарные тушили машину, хотя она не горела. Возможно они тушили ее еще перед тем, как я пришла. [Машина] не подлежит восстановлению, она всмятку вся», — заключила девушка.

Автомобиль с водителем взорвался утром 13 ноября возле супермаркета на улице Тараса Шевченко в Севастополе. Оперслужбы прибыли на место в течение пяти минут, но спасти водителя не смогли, взрывом ему оторвало обе ноги.

Губернатор региона Михаил Развозжаев не исключил, что произошедшее могло быть диверсией, и уточнил, что за рулем автомобиля находился военнослужащий. По данным Telegram-канала Baza, это был капитан 1-го ранга Черноморского флота.

Ранее три человека пострадали при взрыве СВУ в автомобиле юго-западе Москвы.