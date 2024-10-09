Блиновская пожаловалась на кражу ее марафонов

Российский блогер Елена Блиновская, арестованная по уголовным делам о неуплате налогов на сумму 906 млн рублей и отмывании денег пожаловалась в суд на кражу ее марафонов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации отметили, что она таким образом хочет наказать тех, кто продает ее курсы за 5 тыс. рублей вместо 110 тыс. рублей.

Блогер заявила, что ООО «Бегет» продают девять ее курсов. В их числе: марафоны «Расширение финансового сознания», «Отношения», «Исполнение желаний перед Новым годом — 2020» и другие.

Блиновская подала иск на компанию в Мосгорсуд в начале октября. В итоге документ вернули, так как он оказался вне юрисдикции этой судебной инстанции.

Последнее заседание с участием Блиновской состоялось в Московском городском суде 2 октября. Инстанция рассмотрела апелляционную жалобу «королевы марафонов», касающуюся продления ареста на ее имущество. В результате суд признал законным это решение, но исключил из перечня арестованного имущество и банковский счет отца Блиновской.

Ранее Блиновская заболела в СИЗО.