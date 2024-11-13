Стало известно, сколько золота производит Россия

По итогам 2023 года Россия заняла второе место среди крупнейших производителей золота в мире. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные World Gold Council.

За 12 месяцев РФ произвела 321,8 тонны драгметалла. Лидером стал Китай с объемом 378,2 тонны. Тройку замыкает Австралия с 293,8 тонны.

В топ-10 производителей золота также вошли Канада (191,9 тонны), США (166,7 тонны), Гана (135,1 тонны), Индонезия (132,5 тонны), Перу (128,8 тонны), Мексика (126,6 тонны) и Узбекистан (119,6 тонны).

Кроме того, по результатам прошлого года Россия вошла в десятку стран по экспорту золота и его производных, замкнув список. Прибыль РФ от продаж драгметалла за рубеж превысила $11 млрд. Первое место заняла Швейцария, чей доход от экспорта золота составил $107,2 млрд. Следом идут Великобритания ($65,3 млрд) и Китай ($44,4 млрд).

Две недели назад биржевая цена золота установила исторический рекорд, поднявшись выше отметки $2800 за унцию.

Ранее золотые резервы России впервые превысили $200 млрд.