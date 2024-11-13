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Петербургский школьник заинтересовал ФСБ, рассказав о скулшуттинге в Telegram

«Фонтанка»: в Петербурге ФСБ взялась за школьника из-за его Telegram-канала

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Sergei Elagin/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге ФСБ взялась за мальчика из-за публикаций в его Telegram-канале. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, 13-летний мальчик, учащийся в одной из школ Адмиралтейского района, привлек внимание ФСБ публикациями в своем Telegram-канале. Учащийся высказал намерение устроить стрельбу в образовательном учреждении — сотрудники правоохранительных органов не смогли проигнорировать слова несовершеннолетнего.

Оперативники провели беседу с автором Telegram-канала, а затем передали его обратно родителям. Сообщается, что мальчик воспитывается в полной семье и не состоит на учете. Предположительно, словами о скулшуттинге он пытался привлечь к себе внимание. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого ученик открыл стрельбу из пневматики в одной из школ на Ямале, в результате пострадал один ребенок. Пострадавшему оказали помощь на месте, ранение оказалось несерьезным.

Ранее Гладков сообщил о принятии мер на фоне угроз терактов в белгородских школах.

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