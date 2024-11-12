Севастопольца задержали за попытку устроить теракт на ж/д недалеко от ТЭС

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 29-летнего жителя Севастополя, который, по версии силовиков, пытался устроить теракт на железной дороге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Пресечена попытка совершения террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры в Севастополе вблизи Балаклавской ТЭС», — говорится в сообщении.

По данным российских спецслужб, задержанный севастополец с сентября 2023 года находился на связи со Службой безопасности Украины (СБУ), которая в итоге поручила мужчине нарушить железнодорожное движение в Крыму через поджог оборудования. Его задержали на месте совершения преступления.

7 ноября в Уфе арестовали 31-летнего уроженца ДНР по обвинению в совершении диверсии на железной дороге. По данным суда, в ноябре текущего года мужчина получил задание в мессенджере на осуществление взрыва железнодорожного полотна в Уфимском районе региона. Обвиняемый совершил взрыв, который привел к сходу с рельсов около 22 вагонов.

Ранее сообщалось, что в Орле суд приговорил подростка к тюремному сроку за поджог релейного шкафа.