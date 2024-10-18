В центре Луганска взорвался автомобиль, в результате чего были повреждены две машины. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.

По данным СК, в результате инцидента один мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Также пострадала одна женщина.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители проводят осмотр места происшествия. Ведомство назначило ряд судебных экспертиз, в том числе взрывотехническую.

По информации Telegram-канала «ЛуганскИнформЦентр Z», инцидент произошел возле театра на Оборонной улице. Очевидцы рассказали, что слышали сильный хлопок.

В апреле в городе Старобельске Луганской народной республики взорвался автомобиль, в результате чего заместитель руководителя «Центра по обслуживанию образовательных организаций» Валерий Чайка получил травмы, несовместимые с жизнью. Инцидент произошел возле Старобельского факультета ФГБОУ ВО «ЛГПУ».

Ранее пенсионера, устроившего взрыв газа в жилом доме в Уфе, отправили в СИЗО.