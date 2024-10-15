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Владельцу автомобиля Tank при взрыве оторвало руку

Mash: при взрыве внедорожника Tank в Москве бизнесмену-ресторатору оторвало руку

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Прокуратура Москвы

Владелец автомобиля Tank лишился руки во время подрыва его автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«СВУ на внедорожнике Tank было завернуто в пакет и накрыто детской пеленкой. Около 8 утра владелец Виктор М. с ребенком подошли к машине, мужчина решил убрать предмет, раздался взрыв. В результате шестилетнему мальчику рассекло лицо, водителю оторвало руку, у второго мужчины осколочное ранение бедра», — говорится в сообщении канала.

Инцидент произошел 15 октября. Самодельное взрывное устройство сработало между капотом и лобовым стеклом китайского внедорожника Tank 300 на Профсоюзной улице. Неизвестные заложили взрывчатку со стороны водителя.

Пострадавших трое: шестилетний сын владельца авто, сам собственник машины и еще один мужчина.

Позже стало известно, что автомобиль принадлежит столичному предпринимателю. Он учредитель и гендиректор фирмы ООО «Шейкер групп», которая занимается ресторанами. Крупнейший и первый проект компании — бар «Гадкий койот». Профессиональная деятельность бизнесмена — одна из версий подрыва.

По данным Следственного комитета Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение). Ведомство также опубликовало видео с места происшествия.

Также появилась информация, что бизнесмен конфликтовал со своими сотрудниками из-за невыплаты зарплаты. В ближайшие дни он и соучредители его компаний собирались встретиться, чтобы обсудить этот вопрос. Правоохранителями рассматривается версия, что работники могли отомстить бизнесмену.

Момент подрыва самодельной мины на капоте авто опубликовал Telegram-канал 112.

Ранее в Подмосковье произошло массовое ДТП с участием пяти транспортных средств.

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