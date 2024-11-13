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«Рожать не заставят»: закон о чайлдфри призвали не превращать в охоту на ведьм

Волынец: закон о запрете пропаганды чайлдфри не должен уходить в крайности

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Закон о запрете пропаганды чайлдфри – это не способ заставить россиянок рожать. Он в первую очередь направлен на борьбу с ложными ценностями, навязываемыми России «геополитическими партнерами», убеждена детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. В беседе с RT она подчеркнула, что важно не уводить новую норму в крайность и не превращать ее в «символ охоты на ведьм».

«Особенно пропаганда [чайлдфри] зловредна в отношении детей и молодежи, потому что именно они являются мишенью наших противников», — считает Волынец.

Закон не обязывает россиянок рожать, а лишь запрещает пропагандировать отказ от детей – это означает, что определены четкие нормы реализации нормы, и частную жизнь она не затронет. В том числе ничего не будет россиянам за высказывания в личной переписке или разговоре с друзьями, пояснила Волынец.

В то же время лучше пропагандой на рождение детей омбудсмен назвала хорошую господдержку семей.

Напомним, накануне Госдума приняла законы о запретах «пропаганды чайлдфри» и усыновления российских детей гражданами государств, где разрешена смена пола. Они, в числе прочего, ограничивают распространение «деструктивного контента» в интернете, СМИ, кино и рекламе, подробности – в материале «Газеты. Ru».

Ранее в РПЦ назвали «стратегической победой» закон о запрете пропаганды чайлдфри.

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