Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России хотят создать систему школьных организаций по дисциплине учащихся

Депутат ГД Лантратова: в школах нужна система организаций для дисциплины детей

close
Freepik

В России нужно создать единую для школ систему организаций для учащихся. Она необходима для проведения воспитательной и дисциплинарной работы, формирования у детей патриотизма и ответственности. Такое предложение депутат Госдумы Яна Лантратова направила вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, передает RT со ссылкой на копию обращения.

Свою идею Лантратова объяснила тем, что в школах нужно создать условия для повышения у учащихся социальной и патриотической активности. Подобные организации, по ее мнению, помогут детям реализовать на практике свои амбиции, поучаствовать в создании порядка и профилактики деструктивной деятельности. При этом они будут учиться ответственности, патриотизму и дисциплине, убеждена депутат.

Эти организации или советы школ будут, в числе прочего, бороться с вредными привычками среди учащихся – курением, к примеру. Также они будут работать над искоренением буллинга и отстаивать интересы учащихся, считает парламентарий.

Напомним, также Лантратова призвала создать сеть бесплатных военно-патриотических центров для молодежи, которые будут охватывать все регионы России. Это будут места для отдыха детей, совмещенного с военной подготовкой, заявила она в обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Ранее сообщалось, что в России создадут единую систему воспитательной работы в детских лагерях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами