В России хотят создать систему школьных организаций по дисциплине учащихся

В России нужно создать единую для школ систему организаций для учащихся. Она необходима для проведения воспитательной и дисциплинарной работы, формирования у детей патриотизма и ответственности. Такое предложение депутат Госдумы Яна Лантратова направила вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, передает RT со ссылкой на копию обращения.

Свою идею Лантратова объяснила тем, что в школах нужно создать условия для повышения у учащихся социальной и патриотической активности. Подобные организации, по ее мнению, помогут детям реализовать на практике свои амбиции, поучаствовать в создании порядка и профилактики деструктивной деятельности. При этом они будут учиться ответственности, патриотизму и дисциплине, убеждена депутат.

Эти организации или советы школ будут, в числе прочего, бороться с вредными привычками среди учащихся – курением, к примеру. Также они будут работать над искоренением буллинга и отстаивать интересы учащихся, считает парламентарий.

Напомним, также Лантратова призвала создать сеть бесплатных военно-патриотических центров для молодежи, которые будут охватывать все регионы России. Это будут места для отдыха детей, совмещенного с военной подготовкой, заявила она в обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Ранее сообщалось, что в России создадут единую систему воспитательной работы в детских лагерях.