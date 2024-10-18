В России хотят открыть бесплатные военно-патриотические центры для молодежи

В России необходимо создать сеть бесплатных военно-патриотических центров для молодежи, которые будут охватывать все регионы. Такое предложение депутат Госдумы Яна Лантратова направила премьер-министру Михаилу Мишустину, передает RT со ссылкой на копию документа.

Сегодня в российском обществе есть запрос на места для отдыха детей, совмещенного с военно-патриотической подготовкой, считает Лантратова. В качестве примера она привела центр «Авангард», в котором могут отдыхать дети из Москвы и Московской области. Кроме того, депутат вспомнила про лагеря федерального проекта «Страна Героев», которые минувшим летом открывались в пяти российских регионах. За это время в них побывали 5 тыс. человек.

Другие же подобные учреждения – платные, из-за чего далеко не все могут позволить себе отдых в них. Особенно важно, что это недоступно для многодетных семей, поэтому нужны бесплатные центры, заключила парламентарий.

Напомним, также с этого учебного года российские школьники начали изучать «Основы безопасности и защита Родины». Учащиеся пройдут курс начальной военной подготовки, к урокам планируется привлекать участников СВО на Украине.

Ранее Владимир Путин анонсировал открытие в Новороссии новых молодежных центров.