Львова-Белова прокомментировала возвращение детей на Украину и в РФ

Случаи воссоединения украинских и российских детей с их семьями на родине являются единичными. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает РИА Новости.

«Это единичные случаи, на самом деле, которые не имеют ничего общего с цифрами, которые заявляют Запад, Украина. За все время 80 детей вернули на Украину и 13 в Россию», — сообщила она.

По словам Львовой-Беловой, процесс возвращения запускают в том случае, если есть родственники, которые имеют полные юридические права.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отмечала, что Запад вместе с Украиной продолжает цинично эксплуатировать тему спасения детей от России, замалчивая реальные проблемы. По мнению Захаровой, «детская тема» нужна Западу и Украине, чтобы заручиться поддержкой как можно большего количества стран, чтобы те впоследствии выразили одобрение плану урегулирования украинского конфликта по «формуле Зеленского».

Ранее посланник Ватикана заявил о важности миссии по возвращению детей на Украину.