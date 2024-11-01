Чичваркин отрекся от российской оппозиции

Бизнесмен Евгений Чичваркин (признан в РФ иностранным агентом) принял решение выйти из рядов российской оппозиции. Сообщение об этом он разместил в своем YouTube-канале.

По словам Чичваркина, нынешние представители российской оппозиции увлеклись грызней и сведением счетов друг с другом.

«Никто [из них] не отражает дух, чаяния — то, что реально российский народ хочет. На самом деле это могут понимать только те, кто остался в России», — сказал Чичваркин.

1 октября сообщалось, что российские оппозиционеры-эмигранты создадут в Вашингтоне так называемое посольство российской оппозиции. Оно будет расположено в отдельном особняке стоимостью $1,9 млн в двух кварталах от Капитолия и, возможно, откроется уже в ноябре. С инициативой его создания выступил так называемый «Съезд народных депутатов», возглавляет который экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарев (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Здание «посольства» покупают на деньги неких спонсоров, имена которых не раскрываются.

Ранее сообщалось, что Пономарев лоббирует в США идею о том, чтобы он возглавил в Курской области «альтернативные органы власти».