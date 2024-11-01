Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Чичваркин отрекся от российской оппозиции

Чичваркин заявил о выходе из рядов российской оппозиции

Бизнесмен Евгений Чичваркин (признан в РФ иностранным агентом) принял решение выйти из рядов российской оппозиции. Сообщение об этом он разместил в своем YouTube-канале.

По словам Чичваркина, нынешние представители российской оппозиции увлеклись грызней и сведением счетов друг с другом.

«Никто [из них] не отражает дух, чаяния — то, что реально российский народ хочет. На самом деле это могут понимать только те, кто остался в России», — сказал Чичваркин.

1 октября сообщалось, что российские оппозиционеры-эмигранты создадут в Вашингтоне так называемое посольство российской оппозиции. Оно будет расположено в отдельном особняке стоимостью $1,9 млн в двух кварталах от Капитолия и, возможно, откроется уже в ноябре. С инициативой его создания выступил так называемый «Съезд народных депутатов», возглавляет который экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарев (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Здание «посольства» покупают на деньги неких спонсоров, имена которых не раскрываются.

Ранее сообщалось, что Пономарев лоббирует в США идею о том, чтобы он возглавил в Курской области «альтернативные органы власти».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами