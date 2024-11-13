В Пакистане при падении свадебного автобуса погибли более 20 человек

В округе Диамер в Гилгит-Балтистане на севере Пакистана свадебный автобус с гостями упал в реку, в результате чего погибли 22 человека. Об этом сообщает телеканал Dawn.

Известно, что автобус перевозил гостей свадьбы, в нем также была невеста, которая выжила. Девушка получила ранения, ее госпитализировали.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари выразил соболезнования родным погибших.

В сентябре прошлого года более 260 человек пострадали в результате отравления на свадьбе в иракской провинции Киркук, расположенной на северо-востоке страны. По предварительной информации, массовое отравление могло произойти из-за испорченных продуктов.

Также на свадьбе в городе Эль-Хамдания на севере Ирака произошел пожар, в результате чего погибли и пострадали более 450 человек, в том числе и невеста. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани объявил трехдневный общенациональный траур.

Ранее московский ЗАГС назвал самую красивую дату для свадьбы в 2025 году.