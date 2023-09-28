Более 260 человек отравились на свадьбе в Ираке

Более 260 человек пострадали в результате отравления на свадьбе в иракской провинции Киркук, расположенной на северо-востоке страны, сообщает информационный портал Shafaq News со ссылкой на местное полицейское управление.

Изначально сообщалось о 50 госпитализированных из-за отравления. По обвинению в причастности к отравлению гостей на свадьбе правоохранители задержали трех человек.

По данным источника в органах безопасности, учреждена специальная комиссия, которая занимается расследованием произошедшего. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. По предварительной информации, массовое отравление могло произойти из-за испорченных продуктов.

Накануне стало известно, что на свадьбе в городе Эль-Хамдания на севере Ирака произошел пожар, в результате чего погибли более 100 человек, в том числе и невеста. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани объявил трехдневный общенациональный траур.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.