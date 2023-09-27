Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

При пожаре на свадьбе в Ираке погибли и пострадали более 450 человек

В Ираке число погибших и пострадавших при пожаре на свадьбе превысило 450

close
100%
Depositphotos

При пожаре на свадьбе в провинции Найнава, в районе Хамдания на севере Ирака погибли и пострадали более 450 человек. Об этом сообщила гуманитарная организация Красный Полумесяц в X (ранее — Twitter).

Ранее сообщалось о 100 погибших.

Заместитель губернатора Ниневии, где находится Хамдания, Хасан аль-Аллак заявил Reuters, что смерть 113 человек подтверждена.

Причиной пожара на свадьбе стал запуск фейерверков. Дом, откуда был осуществлен запуск, был построен из легковоспламеняющихся строительных материалов.

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани поручил главам МВД и Минздрава мобилизовать все усилия для оказания помощи пострадавшим от пожара.

Журналист Kurd Chronicle Сардар Саттар сообщил, что министр здравоохранения региона Курдистан, губернатор города Эрбиль и другие чиновники приехали в госпиталь, чтобы обеспечить быструю транспортировку и лечение пострадавших.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях