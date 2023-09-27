При пожаре на свадьбе в Ираке погибли и пострадали более 450 человек

При пожаре на свадьбе в провинции Найнава, в районе Хамдания на севере Ирака погибли и пострадали более 450 человек. Об этом сообщила гуманитарная организация Красный Полумесяц в X (ранее — Twitter).

Ранее сообщалось о 100 погибших.

Заместитель губернатора Ниневии, где находится Хамдания, Хасан аль-Аллак заявил Reuters, что смерть 113 человек подтверждена.

Причиной пожара на свадьбе стал запуск фейерверков. Дом, откуда был осуществлен запуск, был построен из легковоспламеняющихся строительных материалов.

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани поручил главам МВД и Минздрава мобилизовать все усилия для оказания помощи пострадавшим от пожара.

Журналист Kurd Chronicle Сардар Саттар сообщил, что министр здравоохранения региона Курдистан, губернатор города Эрбиль и другие чиновники приехали в госпиталь, чтобы обеспечить быструю транспортировку и лечение пострадавших.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.