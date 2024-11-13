Вильфанд предупредил об осадках на юге России

В предгорьях Краснодарского края в среду ожидаются осадки в виде дождя, переходящие в снег. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«В среду в Краснодарском крае осадки: дождь, переходящий в предгорьях в мокрый снег и снег», — предупредил он.

Кроме того, в результате погодных условий возможны «гололедно-изморозевые отложения», уточнил руководитель Гидрометцентра.

А в четверг и пятницу осадки ожидаются в Крыму и Ростовской области, добавил Вильфанд.

В конце октября член научного совета РЭО и совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко заявил, что грядущая зима будет нестабильной и отличится как положительными аномалиями, так и экстремальными морозами и осадками, в регионы придет арктический холод. Заканчиваться зима будет с погодой, формируемой морозными антициклонами — за счет этого сильные морозы вновь окутают Сибирь и Урал, отметил специалист.

Ранее синоптик заявил об ускоренных темпах потепления в России.