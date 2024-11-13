Названа самая экологически ответственная категория населения РФ

Женщины от 25 до 44 лет чаще всего сдают тару на переработку в РФ. Такие данные собрала платформа Ecoplatform, передает РИА Новости.

«С августа по ноябрь 2024 года в приложении Ecoplatform зарегистрировались 22 952 пользователя. Из них 38% — мужчины, 62% — женщины», — рассказали экологи.

Отмечается, что 8494 из почти 23 тыс. зарегистрированных в приложении — женщины средних лет. При этом в категории до 25 лет более активно сдают тару юноши (56%), а не девушки (44%), однако разница составляет лишь 12%, а в категории от 25 до 44 лет число экологически ответственных женщин более чем в два раза превосходит число мужчин (70 и 30%). Менее всего, по данным приложения, вовлечены в сбор тары лица старше 60 лет — это лишь 600 из 23 тыс. зарегистрировавшихся. При этом женщин среди них вдвое больше, чем мужчин.

До этого стало известно, что производители пластиковых бутылок могут отказаться делать тару черного цвета.

Ранее ученые создали микробный пластик из кишечных палочек и биопленок.