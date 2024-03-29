Запретить нельзя помиловать: можно ли запрещать черную пластиковую бутылку? Производителям безалкогольных напитков могут запретить использовать чёрную пластиковую бутылку

Сегодня индустрия напитков находится в непростых условиях. За последние годы выросла экономическая и административная нагрузка на бизнес: акциз, маркировка, экспортные пошлины. Остаются проблемы с поставками сырья и оборудования, оказывает негативное влияние колебание курса валют. В этих условиях отечественные производители всеми силами пытаются предпринимать меры для сглаживания объективного роста отпускной цены и сохранения рентабельности бизнеса. Даже умудряясь инвестировать в отрасль. Но недавно производители столкнулись с новой трудностью. Если она не решится, им, возможно, придется отказаться от использования черных пластиковых бутылок, обеспечивающих необходимый уровень защиты напитков от ультрафиолета. О том, что это за проблема — в материале «Газеты.Ru».

Опубликованный недавно Минпромторгом проект Перечня упаковки к запрету не способствует устойчивости и развитию отечественной индустрии напитков. Скорее — наоборот. В проект Перечня включены 5 позиций упаковки к запрету с 2024 года. Среди них — полупрозрачные и непрозрачные ПЭТ-бутылки для пищевой промышленности всех цветов, за исключением голубого, зеленого и коричневого.

В более ранних редакция Проекта перечня в цвета-исключения также был включен черный цвет. В связи с чем возникает большой вопрос — почему предлагается все же запретить черный цвет, при условии, что проблем с сортировкой и переработкой такой упаковки нет.

Нет проблем

Запланированный отраслью объем производства безалкогольных напитков в ПЭТ-бутылках черного цвета в 2024 году — порядка 470 млн ед. продукции. Такой объем сырья может обеспечить полную годовую загрузку 11,3 перерабатывающих линий.

Кроме того, в соответствии с ТУ 2298-014-01877509-00 на «Сырье полимерное вторичное необработанное» бутылки черного цвета входят в одну цветовую группу для сортировки с ПЭТ-бутылками коричневого цвета, уже включенными в список исключений в проекте Перечня к запрету.

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Черные бутылки можно сортировать и перерабатывать как отдельно, так и совместно с коричневой бутылкой и далее применять полученное вторсырье во многих отраслях промышленности. Из них можно производить широкий спектр продукции, не требующей высоких характеристик в части прозрачности и (или) чистоты цвета. К примеру, для производства электрических изоляционных материалов; полиэстера для строительных материалов; водосточных систем; автомобильных компонентов; инженерных конструкций; контейнеров для хранения и транспортировки; ПЭТ-лент; полимерных смол для полимербетона, плитки и многого другого.

Не подтверждается необходимость введения запрета черной ПЭТ-бутылки и со стороны научного сообщества, в частности, в научно-исследовательских работах, проведенных в целях оценки Перечня упаковки к запрету на базе ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» и Института экономической политики им. Егора Гайдара.

Есть необходимость

Отечественные производители безалкогольных напитков используют черную ПЭТ-бутылку для розлива тонизирующих напитков. И это отнюдь не прихоть, а технологическая необходимость.

Упаковка черного цвета обеспечивает более высокий уровень защиты безалкогольных газированных, энергетических (тонизирующих) напитков от ультрафиолетовых лучей по сравнению с упаковкой того же коричневого цвета ввиду научно доказанных физических свойств черного пигмента, который среди прочих пигментов обладает максимальными показателями поглощения ультрафиолетовых лучей на фоне минимальных показателей их пропускания.

И это свойство крайне значимо для безалкогольных газированных, энергетических (тонизирующих) напитков, которым, требуется повышенная защита от ультрафиолетовых лучей, что обусловлено особенностями их состава (в частности наличием витаминов, кофеина, таурина и пр.), отличного от пива, для которого защитная способность коричневой бутылки достаточна.

Максимальная защита безалкогольных газированных, энергетических (тонизирующих) напитков необходима для предотвращения процессов окисления и разрушения ингредиентов с целью сохранения сбалансированного действия продукта, а также его функциональных свойств и органолептических характеристик на протяжении всего срока годности.

Такую функцию черной ПЭТ-бутылки подтверждают и результаты научно-исследовательских работ по теме «Комплексная оценка целесообразности и социально-экономических последствий ограничения применения отдельных видов полимерной упаковки одноразового использования», проведенных ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ», и ресурсные дегустационные испытания заводов-производителей.

Также по оценке «РОСБИОТЕХ», а также экспертов отрасли, запрет использования ПЭТ-бутылок черного цвета повлечет за собой снижение функциональных свойств и частичную утрату органолептических характеристик безалкогольных энергетических (тонизирующих) напитков, и, как следствие, необходимость пересмотра их рецептур и сокращение сроков годности продукта. Это повлечет за собой необоснованные существенные издержки для бизнеса. Что отразится как на самом бизнесе по всей цепочке (от поставщиков сырья, производителей тары и этикетки, производителей продукции до оптового и розничного звеньев), так и на конечном покупателе.

А если эти издержки бизнеса окажутся слишком высоки, то тут уже возникает риск отказа бизнеса от производства данной категории продукции. В таком случае, ущерб будет уже не только для бизнеса и потребителя, но и для бюджета государства, который лишится НДС в размере порядка 2,7 млрд руб. в год по оценкам экспертов отрасли.

Таким образом получается казусная ситуация: проблем с сортировкой и достаточностью объемов сырья для переработки нет. Обоснованная необходимость использования черной ПЭТ-бутылки у отрасли определенно есть. Но черную ПЭТ бутылку собираются запретить. Риторический вопрос — зачем и почему?