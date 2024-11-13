Ученые создали микробный пластик из кишечных палочек и биопленок

Американские ученые из Северо-Восточного университета в Бостоне синтезировали полимерный материал, изготовленный из клеток кишечных палочек (E. Coli) и белковых нановолокон, лежащих в основе микробных биопленок. Новый вид пластика назвали MECHS. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).
По словам специалистов, MECHS относится к так называемым искусственным живым материалам, для производства которых используются органические клетки.
Новый биопластик может растягиваться как пластиковая пленка, а его жесткость возможно регулировать за счет добавления белков или пептидов.
Ученые утверждают, что бактериальный полимер можно производить из биомассы в больших объемах, используя процесс, аналогичный выпуску бумаги.
Состав выдерживает легкое намокание, но при погружении в воду или компостировании растворяется без следа. Поэтому его можно смывать в унитаз или использовать в качестве удобрения для растений за счет белковой основы материала.
Авторы разработки считают, что MECHS подойдет для изготовления капсул для моющих средств или первичной упаковки новых товаров.
Ранее корейские ученые превратили в биопластик отходы национальной закуски кимчи из маринованной капусты.