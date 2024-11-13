В Госдуме предложили установить кормушки для птиц во дворах по всей России

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) в беседе с РИА Новости предложил установить кормушки для птиц во дворах по всей России.

По словам депутата, инициатива направлена на поддержку биологического разнообразия в условиях городской среды, где асфальт и бетон вытесняют природные ландшафты. Гаврилов считает, что размещение кормушек — это не только акт заботы, но и экологическая мера, способствующая выживанию городских птиц.

«Кормушки при правильном размещении и обслуживании могут быть включены в проекты благоустройства дворовых территорий как малые архитектурные формы экологической направленности», — сказал Гаврилов.

Он отметил, что регулярная подкормка птиц особенно важна в зимний период, когда у пернатых ограничен доступ к естественным источникам пищи. При этом, как показывают исследования орнитологов, кормушки не приводят к потере птицами навыков самостоятельного поиска пищи, а лишь поддерживают их в трудное время, добавил парламентарий.

До этого орнитолог Евгений Коблик сообщил, что для птиц желательно выбирать кормушки с порционной подачей корма, чтобы он не портился под воздействием снега и влаги.

Ранее орнитолог Давыдов рассказал москвичам о правилах подкормки городских птиц.