Орнитолог Давыдов рассказал москвичам о правилах подкормки городских птиц

Чтобы птицы благополучно пережили зиму, их нужно подкармливать. Об этом в Синичкин день, который отмечается в России 12 ноября, рассказал ведущий орнитолог Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Даниил Давыдов, сообщается на сайте мэра Москвы.

По его словам, этот экологический праздник традиционно становится началом периода подкормки городских птиц. Так, специалисты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды устанавливают кормушки в парках и на природных территориях.

«Для изготовления кормушек лучше использовать безопасное и экологичное дерево. Важно также продумать конструкцию. Например, узкие отверстия в кормушке помогут уберечь еду от больших птиц и дадут возможность мелким воробьям и синицам спокойно поесть», — уточнил Давыдов.

При этом он подчеркнул, что от неправильного кормления пернатые могут заболеть и даже умереть. По его словам, птицам нельзя давать жареные, соленые и сладкие продукты.

«В кормушке нужно положить или подвесить кусочек несоленого сала. Синицы очень его любят. Нельзя кормить птиц сладостями и свежим хлебом — только подсушенным. А лучше всего подойдут несоленые семечки, просо, овес или орешки. Подкармливать птиц можно до марта», — отметил орнитолог.

Отмечается, что в Москве можно встретить самых разных птиц. Так, за первые шесть месяцев этого года в городе было зафиксировано 154 вида птиц. При этом 70 из них занесены в Красную книгу Москвы, а несколько — в Красную книгу России.

«Птицы очень важны для городской экосистемы. Они уничтожают вредных насекомых, спасая деревья, а их пение повышает настроение и стабилизирует человеческую психику. Работники столичных природоохранных служб помогают пернатым пережить зиму и следят за тем, чтобы они могли без помех обустраивать свои гнезда», — говорится в сообщении.

Как уточнил Давыдов, в ближайшие годы количество птиц в Москве будет увеличиваться. Он объяснил, что это связано с тем, что орнитологи восстанавливают редкие популяции, например сокола сапсана, который занесен в Красную книгу России.