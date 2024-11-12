Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Орнитолог описал идеальную кормушку для птиц

Орнитолог Коблик: кормушки с порционной подачей корма являются лучшими для птиц

close
Мos.ru

Для птиц желательно выбирать кормушки с порционной подачей корма, чтобы он не портился под воздействием снега и влаги. Об этом в интервью РИАМО рассказал кандидат биологических наук, орнитолог, сотрудник зоологического музея МГУ Евгений Коблик.

«Птицы зимой тянутся в города, где больше возможностей прокормиться и согреться. Сытым птицам легче противостоять морозу, в отличие от голодных. Поэтому развешивание кормушек в городе — это очень важно и полезно для птиц», — подчеркнул специалист.

Кормушки, по его словам, можно устанавливать в любом удобном месте: за окном, в парке или на даче. Однако важно соблюдать расстояние между конструкциями и следить, чтобы они не вредили деревьям, на которых размещаются.

Врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули до этого предупреждал, что при кормлении уличных голубей есть риск заразиться опасным инфекционным заболеванием — орнитозом, называемым в простонародье попугайной болезнью. По его словам, угроза особенно актуальна весной, когда на улицы возвращаются десятки тысяч птиц.

Ранее стало известно, что теплая осень в Москве сбила цикл перелетных птиц.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами