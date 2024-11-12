Орнитолог описал идеальную кормушку для птиц

Для птиц желательно выбирать кормушки с порционной подачей корма, чтобы он не портился под воздействием снега и влаги. Об этом в интервью РИАМО рассказал кандидат биологических наук, орнитолог, сотрудник зоологического музея МГУ Евгений Коблик.

«Птицы зимой тянутся в города, где больше возможностей прокормиться и согреться. Сытым птицам легче противостоять морозу, в отличие от голодных. Поэтому развешивание кормушек в городе — это очень важно и полезно для птиц», — подчеркнул специалист.

Кормушки, по его словам, можно устанавливать в любом удобном месте: за окном, в парке или на даче. Однако важно соблюдать расстояние между конструкциями и следить, чтобы они не вредили деревьям, на которых размещаются.

Врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули до этого предупреждал, что при кормлении уличных голубей есть риск заразиться опасным инфекционным заболеванием — орнитозом, называемым в простонародье попугайной болезнью. По его словам, угроза особенно актуальна весной, когда на улицы возвращаются десятки тысяч птиц.

Ранее стало известно, что теплая осень в Москве сбила цикл перелетных птиц.