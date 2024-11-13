Санкции Украины, введенные против сервисных служб российских аэропортов, должны помешать России привлекать авиакомпании из дружественных ей стран к осуществлению внутренних перевозок. Об этом сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) уполномоченный украинского президента по санкционной политике Владислав Власюк.

«Иностранные авиаперевозчики будут вынуждены либо нарушать санкции, пользуясь услугами российских контрагентов, либо отказаться от работы на российском рынке из-за отсутствия компаний, которые могут законно обслуживать их рейсы», — написал он.

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против компаний, обеспечивающих работу авиационной инфраструктуры России. Под ограничения со стороны украинских властей попали «Шереметьево хэндлинг», «Шереметьево ВИП», «Газпромнефть-аэро Шереметьево», «Топливо-заправочный комплекс Шереметьево», «Домодедово эрпорт хэндлинг», «Аэрофлот техникс», «Новапорт трейдинг», «Аэропорты Дальнего Востока», топливо-заправочные комплексы «Омск» и «Архангельск» — всего 63 юридических лица. Срок действия ограничений обозначен в 10 лет.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал введение против него санкций со стороны Украины «конвульсиями мух, которых прибили тапком». По мнению губернатора, киевский режим находится в агонии. Он выразил уверенность, что специальная военная операция завершится победой России.

Ранее в Белом доме признали бесполезность антироссийских санкций.