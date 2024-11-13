Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киеве объяснили введение санкций против сервисных служб российских аэропортов

Власюк: санкции Киева призваны вынудить иностранные авиакомпании уйти с рынка РФ

close
Shutterstock

Санкции Украины, введенные против сервисных служб российских аэропортов, должны помешать России привлекать авиакомпании из дружественных ей стран к осуществлению внутренних перевозок. Об этом сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) уполномоченный украинского президента по санкционной политике Владислав Власюк.

«Иностранные авиаперевозчики будут вынуждены либо нарушать санкции, пользуясь услугами российских контрагентов, либо отказаться от работы на российском рынке из-за отсутствия компаний, которые могут законно обслуживать их рейсы», — написал он.

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против компаний, обеспечивающих работу авиационной инфраструктуры России. Под ограничения со стороны украинских властей попали «Шереметьево хэндлинг», «Шереметьево ВИП», «Газпромнефть-аэро Шереметьево», «Топливо-заправочный комплекс Шереметьево», «Домодедово эрпорт хэндлинг», «Аэрофлот техникс», «Новапорт трейдинг», «Аэропорты Дальнего Востока», топливо-заправочные комплексы «Омск» и «Архангельск» — всего 63 юридических лица. Срок действия ограничений обозначен в 10 лет.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал введение против него санкций со стороны Украины «конвульсиями мух, которых прибили тапком». По мнению губернатора, киевский режим находится в агонии. Он выразил уверенность, что специальная военная операция завершится победой России.

Ранее в Белом доме признали бесполезность антироссийских санкций.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами