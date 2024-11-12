Украина ввела санкции против сервисных служб российских аэропортов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против компаний, обеспечивающих работу авиационной инфраструктуры России. Соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства.

Под ограничения со стороны украинских властей попали «Шереметьево хэндлинг», «Шереметьево ВИП», «Газпромнефть-аэро Шереметьево», «Топливо-заправочный комплекс Шереметьево», «Домодедово эрпорт хэндлинг», «Аэрофлот техникс», «Новапорт трейдинг», «Аэропорты Дальнего Востока», топливо-заправочные комплексы «Омск» и «Архангельск» — всего 63 юридических лица. Срок действия ограничений обозначен в 10 лет.

10 ноября в Белом доме признали бесполезность антироссийских санкций. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, они не помешали России продолжать специальную военную операцию на Украине.

Перед этим глава Евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что Евросоюз готовит очередной пакет санкций против России. Он станет 15-м по счету.

Ранее в МИД Японии назвали сроки сохранения санкций против России.