Губернатор Севастополя отреагировал на введение против него санкций со стороны Украины

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал в своем Telegram-канале введение против него санкций со стороны Украины «конвульсиями мух, которых прибили тапком».

По словам главы региона, ограничения, введенные «нелегитимным президентом» Украины Владимиром Зеленским, предполагают, среди прочего, «блокирование активов» и «лишение госнаград». Развозжаев напомнил, что не имел и не имеет никаких связей с Украиной, равно как и наград и зарубежных счетов.

По мнению губернатора, киевский режим находится в агонии. Он выразил уверенность, что специальная военная операция завершится победой России.

«Все ваши попытки показать собственную значимость выглядят как конвульсии мух, которых прибили тапком», — написал он.

12 ноября Украина ввела новые санкции в отношении 15 физических и 39 юридических лиц из РФ. В частности, ограничения коснулись компаний, обеспечивающих работу авиационной инфраструктуры России.

10 ноября в Белом доме признали бесполезность антироссийских санкций. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, они не помешали России продолжать специальную военную операцию на Украине.

Ранее Боррель подтвердил, что ЕС готовит 15-й пакет санкций против России.